Woo: Çanakkale Köprüsü Türkiye ile aramızdaki iş birliğini simgelemektedir

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir otelde Kore gazileri ve yakınlarıyla yemekte bir araya gelen Woo, salgına rağmen davete katılan gazilere, kıymetli ailelerine teşekkür etti.

Kore gazileriyle tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Woo, "Kore'nin özgürlüğü ve demokrasiyi savunmak için herkesten daha cesurca savaşan Türk Kore gazilerimizin asil fedakarlık ve katkılarını saygıyla anıyorum. Gazilerimizin fedakarlık ve katkıları sayesinde ülkemiz Kore, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girip gelişmiş bir demokratik ülke olarak Kuzeydoğu Asya ve tüm dünyada barış ve refaha katkıda bulunmaktadır." dedi.

Woo, Kore ve Türkiye arasında 1957 yılında diplomatik bağların kurulmasının ardından 2012'de stratejik ortaklıkla bu dostane ve iş birlikçi ilişkilerin daha da güçlendiğini vurguladı.

- "ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, KORE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ SİMGELEMEKTEDİR"



İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de, Kore ve Türk firmaların yakın iş birliğiyle Çanakkale Köprüsü'nün açıldığını anımsatan Woo, şunları söyledi:

"Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan dünyanın en uzun asma köprüsü olan Çanakkale Köprüsü, Kore ile Türkiye arasındaki iş birliğini simgelemektedir. Kore ile Türkiye arasındaki buna benzer dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizin gelişmesinde sağlam temel oluşturan siz Kore gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 'Barış kolay kazanılmaz' sözünde denildiği gibi siz Kore gazilerimizin fedakarlık ve katkılarına karşı bizlerin de tüm çabalarımızın devam edeceğinden eminim."

Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık da bundan 72 yıl önce emperyalist güçlerin Güney Kore topraklarını işgal etmesi üzerine, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısıyla harekete geçtiğini belirtti.

Yüce milletin, Kore halkının bağımsızlığı için Türk askerini Kore'ye gönderdiğini, Türk milleti ile Kore halkının dostluk temellerinin o günlerde atıldığını aktaran Sağlık, "30 günlük gemi yolculuğundan sonra bilmedikleri bir coğrafyada, dostları için kendi vatanlarını korur gibi savaşan vatan kahramanları için Kore halkı ve hükümetleri, ahde vefayı asla bırakmayarak dostluğunu hiçbir zaman unutmamışlardır." dedi.

Konuşmaların ardından gazilerle yemek yiyen Başkonsolos Woo, onlara çeşitli hediyeler verdi. Dernek Başkanı Sağlık da Woo'ya teşekkür plaketi takdim etti.