Yapıcıoğlu'ndan bayram ve seçim mesajı: Aklıselim ile hareket etmek mecburiyetindeyiz

Yapıcıoğlu, mesajında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, ramazanın farklı bir atmosferde idrak edildiğini belirtti.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini ve on binlercesinin yaralandığını anımsatan Yapıcıoğlu, depremlerde ve ardından bazı şehirlerde etkili olan sel afetinde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Milletin fedakarlığını ve merhametini ramazanda çok güçlü bir şekilde hissettiklerini kaydeden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma hususunda ortaya koyduğu gayret her türlü takdirin üstündedir. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle depremden etkilenen kardeşlerimizin sıkıntıları çok daha hızlı bir şekilde giderilir. Toplumumuzun sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve oluşabilecek sıkıntılara karşı etkili tedbirler geliştirmek idare makamında olanların temel ve en öncelikli vazifesidir. Hiçbir şey afetzede kardeşlerimizi gündemimizden düşürmemelidir.

Kardeşlerim, ümmet coğrafyasının hal-i pürmelali de ayrıca içimizi kanatmaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yönelik devam eden şiddet ve işgalin en kısa zamanda son bulmasını ümit ediyoruz. İslam coğrafyasının çok farklı yerlerinde milyonlarca Müslüman, savaşlar, çatışmalar, açlık ve sefaletle mücadele etmektedir. Mevcut tablo bütün farklılıklarına rağmen Müslümanlara büyük bir mesuliyet yüklemektedir. Küresel şer odaklarının Müslümanlar arasında oluşturduğu tefrikanın ve ekilen fitne tohumlarının ortadan kaldırması artık ertelenemez bir zorunluluktur."

İslam coğrafyasında yaşanan sorunların çözülmesi için asgari müştereklerle birleşilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, İslam ümmetinin ve insanlığın İslam'ın adalet güneşine muhtaç olduğunu ifade etti.

- "ŞİDDETLE KAVGA İLE KUTUPLAŞTIRMA VE İFTİRALARLA HİÇ KİMSE BİR YERE VARAMAZ"



14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne işaret eden Yapıcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşlerim, memleketimiz bir seçimin arifesindedir. Halkımız, huzur ve barış istiyor. 14 Mayıs'ta sandıklar kurulacak ve halkımız tercihini yapacaktır. Bu sürecin selametle tamamlanması için herkesin son derece hassas davranması, ötekileştirici, kutuplaştırıcı, kavgacı söylem ve eylemlerden özenle kaçınması gerekmektedir. Şiddetle, kavga ile kutuplaştırma ve iftiralarla hiç kimse bir yere varamaz. Aklıselimin hakim olmadığı bir ortamdan memleketin menfaatine ve maslahatına uygun bir netice ortaya çıkmayacaktır. Memleketimizin huzuru ve istikbali için asgari müşterilerle buluşup aklıselim ile hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Son olarak bayram vesilesi ile bir hususu daha sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Bayram münasebetiyle bir trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Yola çıkmış ve çıkacak olan kardeşlerimden trafik kurallarına riayet etmelerini, uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmalarını özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimiz lütfen acılara dönüşmesin.

İdrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in gönül dünyamızdaki etkisinin yaşadığımız maddi ve manevi sorunlara merhem olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'mızın da hepimiz için hayırlılara vesile olmasını diliyor, milletimizin, alemi İslam'ın Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Hepimizi, hepinizi merhameti sonsuz yüce Allah'a emanet ediyorum."