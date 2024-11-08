İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3341
  • EURO
    36,9986
  • ALTIN
    2973.1
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yapılan anket ortaya çıkardı! CHP tabanından Esenyurt tepkisi
Politika

Yapılan anket ortaya çıkardı! CHP tabanından Esenyurt tepkisi

Betimar anketine göre, CHP'nin DEM'le ortak mitingini CHP seçmeninin %35.8'i doğru bulmadı. CHP seçmeninin %53.6'sı da, Özgür Özel'e tepki gösteren Adalet Bakanı Tunç'a destek verdi.

Akşam Gazetesi8 Kasım 2024 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Yapılan anket ortaya çıkardı! CHP tabanından Esenyurt tepkisi
ABONE OL

CHP'nin terör davaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek için DEM ile birlikte yaptığı miting ve söylemleri, CHP seçmeni de 'yanlış' buluyor.

Betimar Araştırma tarafından 2-4 Kasım tarihleri arasında bin 514 kişiyle siyasi eğilimlerle ilgili bilgisayar destekli telefon anketi yapıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp, görevden alınmasını protesto etmek amacıyla DEM Parti ve çeşitli sol partilerin katılımıyla miting yapması ile ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 56,7'si 'yanlış buluyorum', yüzde 30,5'i ise "Doğru buluyorum" yanıtı verdi. DEM ile ortak mitingi yanlış bulanların yüzde 35,8'inin CHP seçmeni olması dikkat çekti. "Esenyurt mitingine Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal gibi bazı CHP'li belediye başkanlarının katılmamasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 46,5'i 'doğru buluyorum yanıtını verdi.

ADALET BAKANI'NA DESTEK

Ankette Özgür Özel'in savcı 'Akın Gürlek' çıkışına Adalet Bakanı "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da, haddi de değildir" çıkışına CHP'lilerden de destek geldi. Ankete katılanların yüzde 52,7'si Bakan Tunç'un tepkisini desteklerken yüzde 34,1'i destek vermedi. Bakan Tunç'u destekleyenlerin yüzde 53,6'sı CHP seçmeniydi.

SİVİL ANAYASA YAPILMALI

"Yeni sivil bir anayasaya ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 52'si 'evet var' yanıtı verirken yüzde 41,2 ise 'hayır' dedi. Özgür Özel'in erken seçim çağrısına ise yüzde 43,4' oranında destek gelirken katılımcıların yüzde 50,7'si erken seçim istemediğini belirtti.

AK PARTİ YİNE 1'İNCİ

"Bugün seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 31,9'u AK Parti, yüzde 29,6'sı ise CHP dedi. Ankete göre oyumu DEM Parti'ye veririm diyenlerin oranı yüzde 8,4, MHP'ye yüzde 7,7 olduğu görüldü.

Özel'in PKK telaffuzu tepki çekti

Zehir zemberek cevap: Yalana gel!

'Sakine Cansız'la aynı otobüste!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.