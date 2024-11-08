CHP'nin terör davaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek için DEM ile birlikte yaptığı miting ve söylemleri, CHP seçmeni de 'yanlış' buluyor.

Betimar Araştırma tarafından 2-4 Kasım tarihleri arasında bin 514 kişiyle siyasi eğilimlerle ilgili bilgisayar destekli telefon anketi yapıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp, görevden alınmasını protesto etmek amacıyla DEM Parti ve çeşitli sol partilerin katılımıyla miting yapması ile ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 56,7'si 'yanlış buluyorum', yüzde 30,5'i ise "Doğru buluyorum" yanıtı verdi. DEM ile ortak mitingi yanlış bulanların yüzde 35,8'inin CHP seçmeni olması dikkat çekti. "Esenyurt mitingine Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal gibi bazı CHP'li belediye başkanlarının katılmamasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 46,5'i 'doğru buluyorum yanıtını verdi.

ADALET BAKANI'NA DESTEK

Ankette Özgür Özel'in savcı 'Akın Gürlek' çıkışına Adalet Bakanı "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da, haddi de değildir" çıkışına CHP'lilerden de destek geldi. Ankete katılanların yüzde 52,7'si Bakan Tunç'un tepkisini desteklerken yüzde 34,1'i destek vermedi. Bakan Tunç'u destekleyenlerin yüzde 53,6'sı CHP seçmeniydi.

SİVİL ANAYASA YAPILMALI

"Yeni sivil bir anayasaya ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 52'si 'evet var' yanıtı verirken yüzde 41,2 ise 'hayır' dedi. Özgür Özel'in erken seçim çağrısına ise yüzde 43,4' oranında destek gelirken katılımcıların yüzde 50,7'si erken seçim istemediğini belirtti.

AK PARTİ YİNE 1'İNCİ

"Bugün seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 31,9'u AK Parti, yüzde 29,6'sı ise CHP dedi. Ankete göre oyumu DEM Parti'ye veririm diyenlerin oranı yüzde 8,4, MHP'ye yüzde 7,7 olduğu görüldü.

Özel'in PKK telaffuzu tepki çekti

Zehir zemberek cevap: Yalana gel!

'Sakine Cansız'la aynı otobüste!