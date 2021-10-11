Yarar'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Geçmiştekilerden farklı olacak

11 Ekim 2021 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:13

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası sinyalini verdiği Suriye operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başlangıçta Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 'bölgedeki güçler' diyor. Kimi kastediyor; bir taraftan Rusya'yı, bir taraftan ABD'yi, bir taraftan da İran'ı kastediyor. Başka bir yabancı bölgede bulunan, aktif olarak sahada bulunan yabancı yapı yok. Peki geçmiş örneklerinde bunları engellemekle ilgili bir niyetleri var mı? O da yok. O zaman sonuçta şöyle olacak; Bir süre biz bu görüşmeleri göreceğiz. Ardından bu süre zarfında bölgede yığınaklanmaları göreceğiz. Ardından hava şartları, konjonktürel şartlar da yapılırsa bir bölgede operasyon icra edilecektir. O bölgenin neresi olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu sefer bir alanın temizliğinden çok terör örgütünün noktasal ikmal merkezlerine karşı bir saldırı olacağını düşünüyorum. Bu geçmişteki operasyonlardan farklı olacaktır çünkü bugün geldiğimiz noktada hemen yarın sabahleyin bir operasyon başlayacak demek çok da akılcı değil."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARTIK BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarıyla ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız."