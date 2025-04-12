İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Yardım için Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Bangladeş'in Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çok hevesli olduğunu dile getiren Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Myanmar'daki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Türkiye ile temasa geçeceklerini, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vereceğini düşündüğünü belirtti.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Yardım için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
ABONE OL

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Hossain, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın her köşesinden insanların küresel meselelere çözüm üretmek için toplanmasını "harika bir deneyim" olarak değerlendiren Hossain, bu girişim için Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Türk halkıyla birbirlerine karşı her zaman ılımlı olduklarını vurgulayan Hossain, "Hükümetimiz Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çok hevesli. İkili ilişkilerimizi çeşitlendirme ve yeni zirvelere taşıma yolundayız." dedi.

Ülkelerinde sağlık sisteminin geliştirilmesine yönelik planları olduğunu belirten Hossain, kapılarının yabancı yatırımcılara açık olduğunu ifade etti.

Touhid Hossain, Türkiye'nin Bangladeş'te hastane inşa edeceğini ve bu sürecin hızla tamamlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Myanmar'daki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Türkiye ile temasa geçeceklerini belirten Hossain, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vereceğini düşündüğünü belirtti.

Türkiye ile ülkesinin ilişkilerinin en üst düzeye çıkmasını dileyen Touhid Hossain, "Türkiye'ye büyük saygı duyuyoruz ve iki ülkenin gün geçtikçe daha da yakınlaşacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.