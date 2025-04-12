Yardım için Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Hossain, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın her köşesinden insanların küresel meselelere çözüm üretmek için toplanmasını "harika bir deneyim" olarak değerlendiren Hossain, bu girişim için Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Türk halkıyla birbirlerine karşı her zaman ılımlı olduklarını vurgulayan Hossain, "Hükümetimiz Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çok hevesli. İkili ilişkilerimizi çeşitlendirme ve yeni zirvelere taşıma yolundayız." dedi.

Ülkelerinde sağlık sisteminin geliştirilmesine yönelik planları olduğunu belirten Hossain, kapılarının yabancı yatırımcılara açık olduğunu ifade etti.

Touhid Hossain, Türkiye'nin Bangladeş'te hastane inşa edeceğini ve bu sürecin hızla tamamlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Myanmar'daki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Türkiye ile temasa geçeceklerini belirten Hossain, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vereceğini düşündüğünü belirtti.

Türkiye ile ülkesinin ilişkilerinin en üst düzeye çıkmasını dileyen Touhid Hossain, "Türkiye'ye büyük saygı duyuyoruz ve iki ülkenin gün geçtikçe daha da yakınlaşacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.