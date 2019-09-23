Yargı Reform Paketi muhalefet turunda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önemli düzenlemeler içeren Yargı Paketi’nin birinci ayağını, MHP’nin ardından dün de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a iletti. Yargı Paketi aralarında Pasaport, Avukatlık, Noterlik, Yükseköğretim, Hakimler ve Savcılar, Terörle Mücadele, Türk Ceza, Ceza Muhakemesi, Çocuk Koruma’nın da bulunduğu 15 kanunda değişiklik yapıyor. Teklif, pakete son şeklinin verilmesinin ardından TBMM Başkanlığı’na sunulacak ve 1 Ekim’den sonra Adalet Komisyonu’nun gündemine gelecek. Mehmet Muş, Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesinin olmayacağını, ayrı bir paket olarak getireceklerini söyledi. Birinci Yargı Paketi’nde yer alan bazı başlıklar özetle şöyle:

SERİ YARGILAMA: Teklifle, yargının yükünü hafifletmek amacıyla ‘seri yargılama’ usulüne geçilecek. Buna göre, TCK’da yer alan ‘Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, gürültüye neden olma’ gibi suçlar, seri yargılama imkanından yararlanabilecek. Terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayan bu usul uyarınca, soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında suçu sabit görülen faile, suçunu itiraf etmesi şartıyla ceza indirimi teklif edilecek.

SINAV ŞARTI: Hakim, savcı, avukat ve noter olabilmek için “Hukuk mesleklerine giriş” ve “İdari Yargı Ön Sınavı” getirilecek. Hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

SAVCIYA ABD MODELİ YETKİ: Seri Muhakeme Usulü’ne göre, savcı, belli suçlarda sanığa indirim teklif edebilecek. ABD modelinde olduğu gibi sanık kabul ederse, dosya savcının belirlediği cezaya göre hemen karara bağlanacak.

KIDEMLİ AVUKATA YEŞİL PASAPORT: Baro levhasına kayıtlı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil damgalı verilecek.

‘ELEŞTİRİ’ KRİTERİ: Terörle Mücadele Kanunu’nun ‘propaganda’ başlıklı 7. Maddesi’ne, ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ ifadesi ekleniyor. Değişiklikle, haber ve eleştirilerin suç olmaktan çıkartılması amaçlanıyor.

TUTUKLULUK SÜRESİNE SINIR: Soruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. Ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda ise bu süre en fazla 1 yıl olacak. Devlete karşı işlenen suçlarla, TMK kapsamındaki suçlarda ise tutukluluk süresi en fazla bir buçuk yıl olacak ve 6 aylığına bir kez uzatılabilecek.

SİTEYE DEĞİL SAYFAYA ENGEL: İnternet sitelerine yönelik verilen erişime kapatma kararlarında, içeriğe erişimi engelleme yöntemi uygulanacak. Site değil, ilgili içerik engellenecek.