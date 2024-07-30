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Politika

Yargı Reformu Strateji Belgesi vatandaşların önerilerine açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşların görüş ve önerisine açtıklarını duyurdu.

DHA30 Temmuz 2024 Salı 15:39 - Güncelleme:
Yargı Reformu Strateji Belgesi vatandaşların önerilerine açıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklama ile Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni vatandaşların görüş ve önerisine açtıklarını belirtti. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde önemli hedefler olacağını aktaran Tunç, "Eylül sonu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşmasından sonra yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla her kesim üzerine düşeni inşallah yaparak o hedefleri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Strateji Belgesi ile ilgili Adalet Bakanlığının internet sürümünde yeni bir web sitesi açıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Tüm vatandaşlarımızın görüşleri bizim için önemli. Yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık. Oradan görüşlerini ifade edebilirler. https://yargireformu.adalet.gov.tr/ adresinden 85 milyon tüm vatandaşlarımız yurt içinden, yurt dışından yargıyla ilgili görüşlerini bu sayfaya bildirebilirler. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile demokrasiyi daha da güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri daha çok geliştirmeye ve genişletmeye yönelik hedef ve faaliyetlerimizi milletimize taahhüt edeceğiz" dedi.

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