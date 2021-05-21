Yargıda 4'üncü reform paketi... Başkan Erdoğan: Yakında sivil anayasamıza da kavuşacağız

21 Mayıs 2021 Cuma 11:52 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesiminin son kısmının açılış töreni vesilesiyle bir arada olunduğunu ifade etti.

Habipler ve Hasdal kavşakları arasındaki 10,2 kilometrelik bölümü de kapsayan Kınali-Odayeri kesimi üzerindeki tüneli, viyadükleri, köprüleri, alt geçitleri, menfezleriyle projenin en önemli kısımlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, sadece güzergah üzerindeki Cebeci Tüneli'nin uzunluğunun sol ve sağ tüpleriyle 7,8 kilometreyi geçtiğini aktardı.

Erdoğan, yine bu hat üzerindeki 6 adet viyadüğün de 2 kilometreyi aşan uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Açılışını yaptığımız kısımla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de bağlantısını teşkil edecektir. Habipler-Hasdal kavşakları bölümü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura Hastanesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Açılışla, İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla kalmıyor, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometreye çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerimiz de bu trafik rahatlığından istifade ediyor. TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile çeşitli noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'yla da birleşecektir. Böylece Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başından gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız."

- "1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ŞİMDİDEN GÖREN HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKMAKTADIR"

Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de ülkenin sembolleri olarak tarihteki yerlerini aldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Bir kez daha Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Otoyolumuzu kullanarak evine, işine ve diğer şehirlere gidecek olan vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz."