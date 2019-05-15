Yasak iftirasını yalanladı

Soylu, Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Viktor Zolotov ve beraberindeki heyeti makamında kabulünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı. Kadıköy’de gerçekleştirilen Soma faciası eyleminde bir emniyet mensubunun, valilik tarafından yasaklandığını belirterek ‘Her şey çok güzel olacak’ pankartını grubun taşımasına izin vermediğine ilişkin soru üzerine Soylu, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bir takvim açıkladığını hatırlattı.

MÜLKİ İDARE GÖREVLİ

Söz konusu takvimde İçişleri Bakanlığı ile valiliklere belli görevler verildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: Bu takvime bağlı kalmak kaydıyla 13 Haziran’a kadar mülki idare amirlerimizin, seçimin güvenliğini tesis etme konusunda birtakım yükümlülükleri ve sorumlulukları söz konusu. Bu sorumlulukların, siyasi partilerimizin yapacağı açık veya kapalı hava toplantıları, pankartlar, afişler, yapacakları propaganda çalışmalarına yönelik bir çerçevesi söz konusu. Burada X pankartın, Y pankartın veya X çalışmanın, Y çalışmanın yasaklanması diye bir şey söz konusu değildir. Bir kelime bütününe, cümle bütününe yönelik yasaklama söz konusu değildir.