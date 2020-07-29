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Politika

'Yasaya direneceğiz' demişti: CHP'li Tuncay Özkan'ın Meclis'e bile gitmediği ortaya çıktı

'Sosyal medya yasasına direneceğiz' diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın TBMM'ye bile gitmediği ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Özkan'ın sözlerini hatırlatarak '16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerde direndi acaba!' ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya düzenlemesine direneceklerini belirterek "Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz" demişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, twitter hesabından Özkan'ın görüşmeye gelmediğini hatırlattı.

Bülent Turan, "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerde direndi acaba! Yoksa sorun Tuncay Ökan'ın gelmemesi değil, bu üslupta bir twit atması. Oysa düzenleme asla bir sansür yasası değil aksine kişi haklarını gözeten, unutulma hakkı, Türkiyede temsilcilik gibi önemli düzenlemeler içeren Avrupa ülkelerinde de benzerleri olan makul bir yasa. ifadelerini kullandı.

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