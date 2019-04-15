Yavaş, Meclis toplantısında ortamı gerdi

Tavırlarıyla meclisi geren Yavaş’ın ilk toplantının tutanağını belediye meclis üyelerinin onayına sunması üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık söz aldı. Altunışık, AK Parti ve MHP gruplarının “Belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine” ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedildiği gerekçesiyle tutanağın oylanmasına karşı çıktı.

Yavaş’ın konuşmasında “Birlik ve beraberlikten” söz ettiğini anımsatan Altunışık, tekliflerinin oylanmamasının “Görevi kötüye kullanmaya” gireceğini söyledi. Mansur Yavaş da tutanakta maddi bir hata varsa düzeltebileceklerini belirterek “Siz şöyle bir önerge de verebilirsiniz, ‘Bundan sonra Mansur Yavaş idare etmesin çoğunluk var” dedi. AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinden itirazların yükselmesi üzerine Yavaş, toplantıya ara verdi. Yavaş, salondan ayrılırken bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma ve arbede yaşandı.