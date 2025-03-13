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Politika

Yavaş'tan İmamoğlu'na anket göndermesi! ''Tekrar değerlendiririz''

CHP'deki krizlerin ardı arkası kesilmezken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na anketler üzerinden gönderme yaptı. Yavaş, 'Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.' dedi.

13 Mart 2025 Perşembe 08:31 - Güncelleme:
Yavaş'tan İmamoğlu'na anket göndermesi! ''Tekrar değerlendiririz''
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Şaibeli kurultay, usulsüz diploma gibi skandalların yaşandığı CHP'de ön seçim tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Tek aday olarak ön seçime giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı egale etmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Yavaş ise İmamoğlu'na bu kez anketler üzerinden göndermede bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşananlara ilişkin konuştu.

Yaşanan süreçte, görüş farklılıklarının olabileceğine dikkati çeken Yavaş, şunları kaydetti:

Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.

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