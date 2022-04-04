İP'deki A Takımı değişikliği sonrası kriz patlak verdi. Partideki milliyetçi isimlerden olan Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkanlık görevinden alındı. Yine Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları da Meral Akşener'e doğrudan bağlanarak Koray Aydın saf dışı bırakıldı.

Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada, Akşener ve partisine adeta ateş püskürdü.

AĞIRALİOĞLU: RENCİDE EDİCİ

İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, uyumlu bir isim olduğunu belirterek, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım." dedi.

"HİÇBİR GEREKÇE YOK, TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Sözlerini sürdüren Ağıralioğlu, "Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." ifadelerini kullandı.

"PKK, HDP, FETÖ ZİL TAKIP OYNUYOR"

Ağıralioğlu, 'Siyasi bir karardır' ifadesini kullandıktan sonra, karara kimin sevindiğine bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.

NE OLMUŞTU?

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

KORAY AYDIN ELİNDEN DE TEŞKİLATLAR ALINDI

Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İP'in 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.