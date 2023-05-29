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Politika

Yavuz Ağıralioğlu ateş püskürdü: Bunun bedelini kim ödeyecek?

7'li koalisyona sert sözlerle yüklenen Yavuz Ağıralioğlu, 'Muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek? Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!' ifadelerini kullandı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Yavuz Ağıralioğlu ateş püskürdü: Bunun bedelini kim ödeyecek?
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Yavuz Ağıralioğlu, sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle neticelenen seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet liderlerinin seçim değerlendirme konuşmalarını dinledim. Ümitleri inkisara uğramış muhalefet seçmeninin üzüntüsünün, hissiyatının ve beklentisinin hilâfına, sorumluluk duygusuna dair hiçbir emare göremedim.

Hiçbir öngörüleri tutmadı, hiçbir dedikleri gerçekleşmedi. Lâkin yüzlerinde en ufak bir üzüntü ve mahcubiyet yok! Milletin kaderiyle, değişim talebi için sandığa koşan muhalif seçmenin umuduyla kumar oynamanın bedelini kim ödeyecek?

Önce süreç olarak doğru yönetilmeyen; baskı, dayatma ve istişaresizlik ile terör gölgesinde örselenen irademiz için uyarmıştım. Şimdi de bunca derdi ve ekonomik zorluğu olan bir memlekette, zafer kazanmış komutan edasıyla çıkılan kürsülerde, hisselerine zerre mahcubiyet düşmeyen muhalefet liderlerinin, muhalif seçmenin hissiyatını hâlâ görememiş olmalarına dair bende oluşan hissiyat şudur:

Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!

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