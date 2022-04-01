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Politika

Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınmasında 'Kılıçdaroğlu' iddiası

İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağiralioğlu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Ağiralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağiralioğlu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.

Yeni Şafak1 Nisan 2022 Cuma 13:30 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 13:30
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İP Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'ye rahatsızlık veren Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.

'HADDİNİ AŞAN NEZAKETSİZ

İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın içinde bulunan lokomotife CHP ye yönelik, CHP'nin genel başkanına yönelik haddini aşan nezaketsiz sözler söyledi Kemal Bey'e karşı. İttifakın içinde olan bir partinin genel başkan yardımcısı ya da milletvekili, o ittifakın genel başkanına siyasi ayar veremez. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer dediğinde ona cevap vermek Yavuz Ağıralioğlu'nun işi değildir.

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