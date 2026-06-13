İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programında konuşan Yayman, 314'üncüsü gerçekleşen buluşmanın bir rekor olduğunu kaydetti.

Yayman, Türkiye'nin Geleceğinde AK Parti'nin Rolü başlığıyla yaptığı konuşmasında Türkiye'nin kısa dönem tarihine değindi. Tarih boyunca yaşanan darbelerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin darbeler tarihinde başka bir sayfa açtığını aktaran Yayman, milletini tehdit olarak gören, devletine küskün bir sistemden 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Türkiye'de yeni bir dönem başladığını kaydetti.

AK Parti'nin kuruluşunun ağustos ayında 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yayman, "Biz tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 25 yıllık bir iktidarın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemezdik. Bunu yazın deseydik, yazamazdık." diye konuştu.

Yayman, "Bize hep şöyle öğrettiler, 'Türkiye yönetilmesi zor bir ülke, Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip, Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip. Türkiye'deki sorunların temelinde irade eksikliği vardır, irade olduğu zaman bu sorunlar çözülebilir.' Türkiye uzun süreli siyasal istikrarsızlıklardan, uzun süreli yönetsel istikrarsızlıklardan ve toplumsal istikrarsızlıklardan, iç savaşın yaşandığı, kardeş kavgalarının yaşandığı dönemden bugün artık dünyada gıpta edilen ülkelerden birisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmasının devam ettiğini söyleyen Yayman, "Artık o darbe ürünü anayasanın ruhu, çok şükür Türkiye'nin üzerinden kalktı. Bugün de Türkiye'de cari problemler var ama hiç kimse karamsarlığa, ümitsizliğe kapılarak 'Bu sorunlar çözülemez, bu sorunları çözmek için başka bir irade arayışında' değil. Biz bütün çözümleri demokraside, serbest seçimlerde ve kendi aramızdaki tartışmalarda yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "İRAN'IN DİRENİŞİ TÜM İSLAM COĞRAFYASININ VE MAZLUMLARIN SESİ OLMUŞ DURUMDA"

AK Parti döneminde hayata geçirilen birçok hizmete de değinen Yayman, Türkiye'nin dünyada İHA ve SİHA üretiminde ikinci sırada olduğunu kaydetti. Yayman, "Bu çok önemli bir şey. Tam bağımsızlığın yolu güçlü bir Türkiye'den geçiyor ve bu güçlü Türkiye'nin yolu da önce yerli ve milli savunma sistemlerinden geçiyor. İran'a yapılan saldırıda bunu daha çok somut olarak görüyoruz. Yani katil İsrail'in ABD'yle beraber İran'a saldırmaları karşısında İran'ın direnişi sadece İran halkının değil, aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının ve mazlumların sesi olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, 50 yıl öncesinin Türkiye fotoğrafına bakıldığında hep "Türkiye'nin geleceği yoktur." denildiğini belirterek, "Bugün ister Rusya-Ukrayna savaşında, ister katil İsrail'in İran'a saldırması meselesinde, ister Suriye'deki gelişmelerde herkes 'Türkiye ne diyecek, Tayyip Erdoğan ne diyecek?' diye bakıyor. AK Parti'nin 25 yıllık hikayesi nedir? Birincisi, tüm olaylarda tarihin doğru tarafında durması. Cumhurbaşkanımız siyaset mühendisliklerinden, toplum mühendisliklerinden çok çekmiş bir insandı ve her zaman siyaset ve toplum mühendisliğine karşı oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Türkiye Yüzyılı'nı, reformu, yenileşmeyi savunduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki politik atmosfere, muhalefetin içine girdiği krize bakıldığında inşallah AK Parti milletle, onların desteğiyle, inancıyla beraber önce 2053'e sonra da 2071'e kadar Türkiye'nin geleceğinde olacak. AK Parti'nin temsil ettiği siyasal fikirler, düşünceler olacak çünkü artık Türkiye'nin kaderi Cumhurbaşkanımızın kaderiyle, Cumhurbaşkanımızın kaderi Türkiye'nin kaderiyle eş değer hale gelmiştir. Biz her zaman şunu savunuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millete rağmen hiçbir şey olmaz.

Biz hep şunu söylüyoruz. AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi değil, muhalefet değil. AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir, AK Parti kendisiyle yarışmaktadır. 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmak, Türkiye'yi dünya liginde hak ettiği yere getirme ve küresel bir güç haline getirme arayışımız, çabamız devam edecektir. "

- "TÜRKİYE'NİN ARTIK MEDENİ BİR ANAYASA YAPMA İHTİYACI ELZEMDİR"

Konuşmasının ardından Yayman, soruları da yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruya Yayman, "Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır. Engel olmak isteyenler, bu sürece karşı çıkanlar, silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini isteyenlere, içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir." yanıtını verdi.

Yayman, yeni anayasa ihtiyacına da değinerek, "Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çünkü bu darbe anayasası, önemli ölçüde değişmiştir ama Türkiye'nin artık medeni bir anayasa yapma ihtiyacı elzemdir. Mesele Türkiye'nin kardeşliği meselesidir." dedi.

Programa, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkmen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul Suriçi Grubu Derneği Genel Başkanı Nedim Abi, akademisyenler ve iş insanları katıldı.