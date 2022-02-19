Yazıcı HDP-PKK ilişkisini kabul etti, yine de 'O masada olmalıdır' dedi

19 Şubat 2022 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:00

Geçtiğimiz günlerde CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi liderlerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş adı altında Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen parti liderlerinin toplantısı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürmüş, toplantıda HDP adına kimse yer almamıştı.

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığını kabul eden İP Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, diğer taraftan 'HDP o masada olmalıdır.' dedi.

'HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMUYOR... DÜŞÜNCELERİNİ BEĞENİYORUM' HEZEYANI

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığını kabul eden İP Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, 'HDP, PKK ile arasında mesafe koyamıyor şu anda. Çekinceleri var. HDP'nin üst düzey yöneticilerinin yorumlarını da dinliyorum ve beğeniyorum.' dedi.

Yazıcı, HDP'nin 'yuvarlak masada' yer alamamasıyla ilgili, 'HDP o masada olmalıdır." dedi.