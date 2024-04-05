Bayram sonrası TBMM'nin açılmasının ardından AK Parti, yeni anayasa için Meclis'te tura çıkacak, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da işaret ettiği 1921 anayasası, yeni anayasa çalışmalarında benimsenen 'modellerden' biri olacak. Bu kapsamda, yeni anayasa, demokratik ilkeler etrafında sivil ve kapsayıcı yöntemlerle inşa edilecek. Tüm partilerin önerilerinin ortak bir havuzda toplanması için girişimde bulunacak. CHP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme dönmekte ısrarcı olduğu ancak AK Parti'nin bu tartışmalara kapı aralamayacağı bildirildi.

ORTAK PAYDADA BULUŞALIM ÇAĞRISI

Edinilen bilgiye göre, Meclis'in yasama faaliyetlerine 16 Nisan'da başlamasından sonra, AK Parti TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin kapısını çalacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeni ve sivil bir anayasa'nın gerekliliği üzerinde durulacak görüşmelerde, iktidar partisi, muhalefet partilerine, "Meclis'te grubu olan tüm partiler olarak anayasa taslaklarımızı hazırlayalım, müşterek bir paydada buluşmak için müzakere masasına oturalım" çağrısında bulunulacak.

BAŞKANLIKTAN GERİYE DÖNÜŞ YOK

Yerel seçimler başarıyla çıkan CHP'de ise kırmızı çizgi olarak parlamenter demokrasiye dönüş nosyonu korunacak. AK Parti'nin ise başkanlık sisteminde geri adım atmayacağı bildirildi. İYİ Parti'ninse kurultay sürecini tamamlamadan yeni anayasa tartışmalarına dahil olmak istemediği bildirildi. DEM Parti'nin de yerel yönetimlere özerklik veren bir düzenleme metniyle masaya oturmak istediği biliniyor. MHP ise 100 maddelik bir anayasa düzenlemesi hazırlamıştı. MHP, AYM'nin yetkilerinin daraltılmasını talep ediyordu.

KURUCU ANAYASA ÖRNEĞI

Yeni ve sivil bir anayasa için 1921 Anayasası modeli etrafında uzlaşı denemeleri yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 1921 Anayasası'na atıfta bulunmuştu. Kurtulmuş, önceki gün TBMM'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada da "1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır" ifadelerini kullanmıştı. Teşkîlât-ı Esâsiye Kanunu olarak da bilinen 1921 Anayasası "Hukukta yeni yasa, eski yasayı iptal eder" ilkesine göre hazırlandı. Bu anayasa 23 madde olmasına karşın kurucu anayasa vazifesi gördü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş