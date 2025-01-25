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Politika

AK Parti'den üçüncü ''Yeni Anayasa Çalıştayı''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Küresel ve bölgesel değişimlerin hızlandığı, tehditlerin, fırsatların ve risklerin her alanda kendini gösterdiği bir dönemde, Türkiye'mizi ve milletimizi tarihin öznesi yapacak atılımlar için yeni bir 'toplum sözleşmesi' yapmaya kararlıyız.' ifadesini kullandı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
AK Parti'den üçüncü ''Yeni Anayasa Çalıştayı''
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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa" çalıştaylarının üçüncüsü Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve insan hakları alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konusu "Yeni Anayasa'da Temel Haklar" olarak belirlenen çalıştayda, "Yeni anayasada temel hak ve özgürlükler nasıl düzenlenmeli, Anayasadaki yeri ve sistematiği ne olmalı, Yeni anayasada temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kapsamı ve sınırları nasıl belirlenmeli, Yeni anayasada temel hak ve özgürlükleri koruyacak anayasal araçlar ve koruma mekanizmaları neler olmalı, Nasıl düzenlenmeli ve Yeni anayasada mevcut temel hak ve özgürlük kategorileri için hangi düzenlemeler ve yenilikler önerilebilir?" sorularına cevap arandı.

Hayati Yazıcı, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Herhangi bir ön koşul ileri sürmeden bütün siyasi partilere, kurucusu 'Millet' olan, sivil ve kuşatıcı bir Anayasa yapma çağrımızı tekrar ediyor, bu hedefe varmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel ve bölgesel değişimlerin hızlandığı, tehditlerin, fırsatların ve risklerin her alanda kendini gösterdiği bir dönemde, Türkiye'mizi ve milletimizi tarihin öznesi yapacak atılımlar için yeni bir 'toplum sözleşmesi' yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Parti olarak düzenledikleri çalıştaylarla yeni ve sivil anayasaya yönelik fikri hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yazıcı, "Çalıştay süreçleriyle yeni Anayasa'nın mimari tasarımını şekillendirmeye doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, önceki çalıştaylara ilişkin rapor hazırlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını da belirtti.

Açıklamada, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nın bundan sonraki süreçte de çalıştay dizisine devam edeceği bildirildi.

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