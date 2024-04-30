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Politika

Yeni anayasa için düğmeye basılıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret

Yeni anayasa için görüşme maratonu başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

30 Nisan 2024 Salı 09:01 - Güncelleme:
Yeni anayasa için düğmeye basılıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret
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Meclis'te yeni Anayasa mesaisi başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

İlk durağı saat 11.30'da Meclis'teki CHP Grubu olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Meclis Başkanı'nın aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek.

Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek..

TÜM KESİMLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak.

Yeni ve sivil Anayasa'nın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak.

Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.

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