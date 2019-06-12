Yeni askerlikle ilgili vekillere bilgi verildi

Önceki gün Meclis’te AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın başkanlığında yapılan kapalı grup toplantısının ardından dün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece Genel Merkez’de Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti grup toplantısında, milletvekillerine yeni askerlik sistemini getiren yasa teklifine ilişkin bilgi verdi. Vekillerin soru ve önerilerini dinledi.

ÖNERİ VE GÖRÜŞLER

Savunma Bakanı Akar’ın detayları hakkında bilgi verdiği Askerlik yasa teklifiyle ilgili AK Parti grubunda önceki gün kapsamlı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın başkanlığında basına kapalı yapılan grup toplantısında milletvekilleri, bir yandan Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan yeni askerlik yasasına ilişkin öneri ve görüşlerini ortaya koyarken, diğer yandan da yasama ile yürütme arasındaki ilişkiler üzerinde durdular.

Askerlik yasası gibi önemli bir sistem değişikliğini içeren düzenlemelerle için ilgili bakanlıkların daha önceden Meclis’e gelerek milletvekillerine bilgi verebileceği üzerinde duruldu. Söz konusu düzenlemelerin yasa teklifi olarak Meclis’te görüşülme aşamasına gelmeden önce grupta görüşülüp tartışılması gerektiği belirtildi.

NÖBETLEŞE BİLGİ VERSİN

Milletvekillerinin önerileri arasında dikkat çeken noktalardan birisini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte kabine üyelerinin milletvekillerinin dışından belirlenmesi nedeniyle bakanlarla görüşmede yaşanan sorunlar oluşturdu. Bakanların eskiden olduğu gibi Meclis çalışmalarına düzenli gelmemeleri ve Meclis’te bulunmamaları nedeniyle bakanlara ulaşmada sıkıntı yaşanabildiğine işaret eden milletvekilleri, bakanların en azından grup toplantıları sırasında “nöbetçi” olarak Meclis’e gelmelerini istediler.

ÖNEM TAŞIYACAK

Bakanların grup toplantı günlerinde gelerek Meclis’te zaman geçirmelerinin hem milletvekillerinin taleplerinin doğrudan bakana iletilme olanağının yakalanması, hem de bakanlığın yaptığı çalışmalarla ilgili vekillerin bilgilendirilmesinin sağlanması bakımından önem taşıyacağına işaret edildi. Kapalı grup toplantılarının devam ettirilmesi ve bakanların, kendi bakanlıklarıyla ilgili çalışmaları hakkında zaman zaman vekilleri bilgilendirmesinin de faydalı olacağı üzerinde duruldu.