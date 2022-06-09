İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2668
  • EURO
    18,3781
  • ALTIN
    1024.32
  • BIST100
    2571.57
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yeni dönem resmen başladı! Bir ülkeye daha kimlikle gidilebilecek
Politika

Yeni dönem resmen başladı! Bir ülkeye daha kimlikle gidilebilecek

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Bu uygulama ile ekonomiye katkı sağlayacak turizmin de canlanacağı tahmin ediliyor.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.