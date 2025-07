Yeni dönemin yol haritası şekillenecek: AK Parti kampa giriyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, kampın gerçekleştirileceği otelde basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter İnan, yaptığı konuşmada, vefatını derin bir üzüntüyle öğrendikleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut için başsağlığı diledi.

İnan, Bulut için, "Kendisini gençlik yıllarından itibaren yakinen tanıyan biri olarak ifade etmem gerekir ki girmiş olduğumuz her çetin mücadelede yanımızda bulunan büyük bir neferdi." dedi.

Kampın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacağını aktaran İnan, "AK Parti kurulduğu günden itibaren girdiği her genel seçimden birinci parti olarak ayrıldıysa, hükümetlerini kurduysa, her alanda büyük icraatlara imza attıysa bunda Kızılcahamam Kampı'nda yaptığımız istişarelerin, fikir çalışmaların ve ortaya çıkan ortak aklın her zaman önemi olmuştur." diye konuştu.

İnan, belirleyecekleri yeni dönem yol haritasını hem Türkiye hem de dünyayla paylaşacakları bir kamp olacağını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNİN TARİF EDİLDİĞİ BİR TEMA BELİRLENDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise 32'ncisi gerçekleştirilecek kampı bu yıl farklı bir dokunuşla düzenlemek için 20 gündür emek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı tarihi konuşmanın arka planının salonlara, otel çevresine yansıtıldığına dikkati çeken Acar, şunları söyledi:

"Etrafınızda gördüğünüz kolonlarda dahi yazan sloganlarımız, AK Parti'nin dillere pelesenk olmuş sözlerini ifade ediyor. Bu sözlerin bir anlamı olduğunu göreceksiniz. Bugünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tarif edildiği bir tema belirlendi. Milletten aldığı güçle küresel bir lider olduğunu, artık tüm dünyanın akredite olarak kabul ettiği bu günlerde buna atıfta bulunan bir motto ile çıkış yaptık. 'Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik' formu üzerinden AK Parti demenin ne demek olduğunu anlattığımız bazı detaylar söz konusu." dedi.

AK Parti'nin önümüzdeki ay itibarıyla 24. yaşını kutlayacağını anımsatan Acar, bir belgesel film de hazırladıklarını ifade etti.

Acar, AK Partililerin geçmişten hatırladıkları, dillerine pelesenk olan şarkı beklentisine karşılık verecek, bu kampa özel bir şarkı da hazırladıklarını dile getirdi.

Faruk Acar, "Geçmişten ilham alarak geleneği bir şekilde geleceği taşıyabileceğimiz ama bugünkü vizyonu da ortaya koyabileceğimiz bir perspektifi, vizyonu buraya yansıtmaya gayret gösterdik." ifadesini kullandı.

Yarın itibarıyla kampa ilişkin süreklilik arz eden paylaşımlar da yapacaklarına dikkati çeken Acar, "Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl daha anlamlı şekilde ileri taşıyabiliriz bunun teması çalışıldı. Sinerjinin, ortak aklın, istişarenin çok daha anlamlı şekilde karşılık bulacağı bir zemini tutmak için önemli bir süreci başlatmış olduk." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Acar, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmanın içeriğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımız, bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve perspektifi olacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÜRPRİZ ŞARKI

Kamp için bestelenen şarkının hazırlık sürecine ilişkin soru üzerine Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak kendim de sözlerine müdahil oldum. Genel sekreterimizle temamızı belirledik 'milletin gücüyle sınırları aşan liderlik' diye. Dünyanın her yerinde Cumhurbaşkanımızın artık çok net bir karşılığı olduğunu gördüğümüz bir sürece atıfta bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye ile ilgili de karşılığı var. Cumhurbaşkanımız da ilk kez burada dinleyecek."