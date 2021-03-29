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Politika

Yeni haritaya göre yeni tedbir gelebilir! Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine, koronavirüs haritasının son durumu ve olası yeni tedbirleri görüşecek.

29 Mart 2021 Pazartesi 08:22 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 08:22
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinede illerin risk durumuna göre yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor. 25 Mart'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısının sonuçları bu toplantıda değerlendirilecek ve yeni risk haritası da bu toplantı sonrası güncellenecek.

İllerin risk durumuna göre, yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin aşı çalışmaları ve aşı tedariki konusu da toplantıda ele alınacak.

Özellikle kapanma korkusu yaşayan binlerce esnafın gözü kulağı yeni önlemlerin açıklanması beklenen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın değerlendirmesinde olacak.

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