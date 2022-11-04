Yeni istifalar gelebilir! Deniz Baykal: CHP'nin gidişatından rahatsızım

TSK'ya atılan iftiradaki tavırsızlık ve "uyuşturucu" iddiası CHP'de de büyük rahatsızlık uyandırdı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, kızı partiden istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çevresiyle görüştüğünü yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haberi şöyle:

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TSK'ya kimyasal, Emniyet'e uyuşturucu iftirası atılmasından da, parti yönetiminin buna ses çıkarmamasından da çok rahatsız. TSK'ya atılan iftiradaki tavırsızlık ve 'uyuşturucu' iddiası CHP'de de büyük rahatsızlık uyandırdı.

CHP üst yönetiminin son dönemdeki akla ziyan çıkışları, parti içinde de tepkilere neden oldu. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifası, hoşnutsuzluğu iyice gün yüzüne çıkardı. CHP'li kaynaklarımla konuyu konuşma fırsatım oldu. Deniz Baykal ve Aslı Baykal'a yakın isimlerle de görüştüm.

İSTİFADAN HABERSİZ

Öncelikle istifadan Deniz Baykal'ın haberi olmadığını öğrendim. Aslı Baykal istifayı babasına sormamış. Hatta, "İstifamı babama söyleseydim müdahale edebilir, beni caydırmaya çalışabilirdi" demiş. Aslı Baykal, yakın çevresine istifa gerekçesini ise son dönem CHP'deki politik tutumdan duyduğu rahatsızlık olduğunu anlatmış. Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarıyla mücadele görüntüsünden rahatsızlığını net ifadelerle anlatmış. TSK'ya atılan "kimyasal silah" iftirasına sessiz kalması, peşinden devleti, polisi ve jandarmayı "uyuşturucuya sessiz kalmakla" suçlamasını eleştirmiş. Aslı Baykal, "Artık devletin kurumlarına zarar veriyor" demiş.

YENİ PARTİ

Aslı Baykal ve çevresi, yeni parti kurma dahil birçok seçenek üzerinde duruyor. Konuştuğum bir isim "Parti kurma kararı alınırsa seçim sonrasına kalmaz" dedi. Önceki gün Aslı Baykal beraberinde Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen ile Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Deniz Baykal, Altılı Masa başta olmak üzere hoşnutsuzluğunu dile getirmiş. Hatta açık açık "Gidişattan rahatsızım" demiş. Ama CHP'den istifa etmeyeceğinin de altını çizmiş.

Konuştuğum CHP'li kaynaklar, istifaların sadece Aslı Baykal ile de sınırlı kalmayacağını ifade etti.