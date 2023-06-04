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Politika

Yeni Kabine sonrası Sinan Oğan'dan açıklama geldi

Sinan Oğan, yeni kabine açıklandıktan sonra 'İlk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür' dedi. Oğan, açıklamasının devamında “Yeni Kabi'nenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

IHA4 Haziran 2023 Pazar 01:55 - Güncelleme:
Yeni Kabine sonrası Sinan Oğan'dan açıklama geldi
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Sinan Oğan yaptığı sosyal medya paylaşımında açıklanan yeni Kabine'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Yeni kabine'nin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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