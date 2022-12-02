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Politika

Yeni kriz kapıda! Akşener: Masanın sahibi biziz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleri ile buluşmasında '6'lı masanın sahibi biziz' dediğini söyledi. İYİ Parti cephesinden gelen bu açıklama 6'lı masanın diğer üyelerine 'gözdağı' olarak yorumlandı.

2 Aralık 2022 Cuma 08:26 - Güncelleme:
Yeni kriz kapıda! Akşener: Masanın sahibi biziz
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2023 seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile diğer konularda anlaşamayan ve kamuoyuna açık bir şekilde birbirlerine sert göndermelerde bulunan CHP-İYİ Parti'de kriz yeni bir boyuta doğru evriliyor.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında 6'lı masa üyelerine ince mesajlar gönderdi. Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili 'sahibi biziz' açıklaması yaptığını söyledi.

Kürşad Zorlu şu ifadeleri kullandı:

6'LI MASADAKİ ORTAKLARA 'GÖZDAĞI'

"Dün akşam, başkanlık divanı üyelerimiz ve milletvekillerimiz ile rutin bir buluşma gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımızın orada şöyle bir önemli ifadesi oldu: 6'lı masanın sahibi biziz..."

"HASSASİYET VURGUSU"

"İYİ Parti ve bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin hassasiyet göstererek, bu sürece hassas bir şekilde yaklaşmasının gerektiğinin altını çizdi. Elbette bu hassasiyete dayalı olarak, bütün partimizin kurumsal olarak da bu hassasiyet çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti."

İYİ Parti cephesinden gelen bu açıklama 6'lı masanın diğer üyelerine 'gözdağı' olarak yorumlandı.

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