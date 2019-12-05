‘Yeni Türkiye’ Londra’da odak oldu

Türkiye; tıpkı ABD, Fransa ve Almanya gibi, NATO’nun “siyasi ve askeri” konularda tam veto hakkına sahip güçlü bir üyesi olduğunu bir kez daha gösterdi. NATO liderler zirvesi öncesinde gerçekleşen Suriye gündemli dörtlü zirvede de Türkiye’nin hassasiyetleri ve tezleri ile dün yapılan NATO liderler toplantısına Başkan Erdoğan’ın temasları damga vurdu. Erdoğan; zirvede Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak da kitapçık haline getirilen Türkiye’nin beklentilerini somut ifadelerle liderlerle paylaştı. Türkiye’nin beklentileri “Terörizmle mücadele sadece DEAŞ’la ve El Kaide’yle sınırlı tutulmamalı. Terör; PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi tüm biçim ve tezahürleriyle ele alınmalı.PKK/YPG’ye karşı mücadelede Türkiye’ye destek olunmalı” şeklinde dile getirildi. NATO’nun Türkiye’nin savunmasına katkısının sürdürülmesin istenirken Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesinin önemine vurgu yapıldı.

TRUMP DA DESTEK VERDİ

Türkiye’nin etkinliği Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Türkiye’nin NATO’nun Baltık savunma planına vetosu üzerine görüşme talebinde bulunmasıyla bir kez daha görüldü. Erdoğan bu talebi, “Polonya Cumhurbaşkanı’yla görüşmem oldu. Nitekim, ‘Acaba Polonya ve Baltık ülkeleri olarak bir araya gelemez miyiz?’ dediler. ‘Memnuniyetle bir araya geliriz’ dedik. Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, NATO’daki dostlarımız terör örgütü olarak kabul etmezlerse atılacak her türlü adımın karşısında oluruz” diye anlattı. Yunanistan da Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı sonrasında Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Erdoğan’dan randevu istedi. Görüşme dün gerçekleşti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözü zirve öncesi gündeme geldi. Macron’un bu sözlerine ilk tepkiyi Erdoğan vermişti. Erdoğan, “Macron, önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir” karşılığını vermişti. Macron’a ABD Başkanı Trump da tepki gösterdi. Trump da bir soru üzerine Errdoğan’ın sözlerini tekrarladı.