DEVA-Saadet-Gelecek partilerinin kurduğu 'Yeni Yol Grubu'nda bir ayrılık daha yaşandı.
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selim Temurci, kurulan bu yeni grupta yer almayacağını duyurdu.
Temurci kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Temurci, grupta yer almama kararını partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yetkili kurullarla yaptığı istişarelerin ardından aldığını söyledi.
İLK AYRILIK YAŞANMIŞTI
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu oluşumda yer almayacağını açıklamıştı.