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Politika

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: Türk halkının cömertliği birçok ülkenin örnek alması gereken bir husus

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, iki ülke halkının kaderlerinin Çanakkale Savaşı ile çok farklı aşamada bir araya geldiğini belirterek, Türk halkının cömertliğinin birçok ülkenin örnek alması gereken bir husus olduğuna işaret etti.

AA26 Nisan 2024 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: Türk halkının cömertliği birçok ülkenin örnek alması gereken bir husus
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Peters, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlığın İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye ziyaretini "özel" olarak nitelendiren Peters, Türkiye ile ülkesinin sıra dışı ilişkiye sahip olduğunu kaydetti.

Peters, iki ülke halkının kaderlerinin Çanakkale Savaşı ile çok farklı aşamada bir araya geldiğini belirterek, Türk halkının cömertliğinin birçok ülkenin örnek alması gereken bir husus olduğuna işaret etti.

Bunun gerçekleşmesi halinde dünyanın çok daha iyi bir yer olacağını vurgulayan Peters, kendileri için son birkaç günün son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Peters, bugünlerin sadece Anzak Günü çerçevesinde yapılan düzenlemeler değil aynı zamanda iki ülke arasındaki sıcak ilişkinin devamı ve geliştirilmesi açısından önemine atıfta bulunarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine göstermiş olduğu cömertliğin Yeni Zelanda halkı tarafından takdir edildiğinin altını çizdi.

- "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME" DESTEK

Yeni Zelanda'nın, Filistin konusunda çok uzun zamandır "iki devletli çözümü" desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Peters, "Savaşın bugün sona ermesi çağrısını da tekrar ediyoruz." dedi.

Peters, bunu kalıcı barış için gerçekleştirmek istediklerine dikkati çekerek, kalıcı çözümün gerekli olduğunu ve çözüm sonrasında tanınmanın gerçekleşebileceğine inandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananlara da değinen Peters, "Gazze'de yaşanan felaket bir gün daha, bir saat daha devam etmemeli." dedi.

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