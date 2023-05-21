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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Daha iyi bir noktaya geleceğine olan inancımız tamdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'İnşallah devletimizin ve milletimizin gayretiyle, yardımıyla, desteğiyle, çabasıyla en kısa süre içerisinde deprem bölgelerinde hayatın eski haline döneceğine, hatta eskisinden daha da iyi bir noktaya geleceğine olan inancımız tamdır.' dedi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Daha iyi bir noktaya geleceğine olan inancımız tamdır
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Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde, kendilerini bağrına basan tüm Hataylılara teşekkür etti.

Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbakan, şunları söyledi:

"Defne'nin, Hatay'ın, bütün ülkemizin, milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Yaralı kurtulanlara Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bir an evvel Hatay'ımızı, Defne'mizi, bütün ülkemizi selamete çıkarsın ve bizleri bir daha böyle imtihanlarla sınamasın. Tabii bu geldiğimizde deprem bölgemizde, Hatay'da, Defne'de, Adıyaman'da yaraların hem devletimiz tarafından hem de kadirşinas, hayırsever milletimiz tarafından hızlı bir şekilde sarıldığını görüyoruz ve bundan dolayı bahtiyarlık duyuyoruz. İnşallah devletimizin ve milletimizin gayretiyle, yardımıyla, desteğiyle, çabasıyla en kısa süre içerisinde deprem bölgelerinde hayatın eski haline döneceğine, hatta eskisinden daha da iyi bir noktaya geleceğine olan inancımız tamdır. Millet olarak bu zorluğun da üstesinden hep birlikte el ele, gönül gönüle geleceğiz ve geliyoruz da elhamdülillah."

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan
  • Fatih Erbakan

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