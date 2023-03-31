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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen vatandaşlarla aynı acıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki 85 milyonun hissettiğini bildirdi.

AA31 Mart 2023 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu
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Erbakan, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden aynel yakin bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir tarafında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Allah onları inşallah şehitlik mertebesine kabul etsin, şehitlerle birlikte haşretsin ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçi eylesin. Yaralı olarak kurtulan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın, yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Allah ülkemize milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun, inşallah duasını yapıyoruz. Burada bir sene içinde tamamlanacak olan konutların iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama kaldığınız yerden devam etmeniz için dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza bakanımıza, devletimize minnettarız bir an evvel tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Toplantımız, açılışımız hayırlı olsun."

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