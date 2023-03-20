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Politika

Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılımla ilgili partinin kararını bugün saat 13:00'te açıklayacağını duyurdu.

20 Mart 2023 Pazartesi 07:23 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıklayacak
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Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) karar verildi.

10 Mart'ta AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle düğmesine basılan Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.

TEKLİF 10 MART'TA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na davet ziyareti gerçekleştirdi. Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

"ORTAK HEDEFLERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. 16 Mart'ta katıldığı televizyon programında konuşan Kurtulmuş, "Yine kendi kimlikleri olacak, ortak hedefler ile bir araya geleceğiz. Ortaya iki temel aday çıktığına göre, bütün partiler iki adaya bakarak tercihini belirleyecek. Türkiye'nin hayrına olan, çıkarına olan herkese kapımız açık." demişti.

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