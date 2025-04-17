Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde kan kaybetmeye devam ediyor. Yaşanan son olayların ardından istifa edenlerin sayısı 100'ü geçti.

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İLÇE BAŞKANLARI DİLEKÇELERİNİ SUNDU

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'nda Mucur, Kaman ve Boztepe ilçe başkanları ile çok sayıda üye istifa etti.

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Mucur'da 17, Kaman'da 14 ve Boztepe'de 7 kişi istifa dilekçelerini sundu.

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AÇIKLAMA YAPMADILAR!

Partide yaşanan istifalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken eski il başkanı Bülent Er, istifaları sosyal dağıtımda paylaştı. İl merkeziyle birlikte toplamda partiden 113 kişi istifa etmiş oldu.