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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde 'Filistin' istifası

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin Beykoz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Kazım Alpay, partisinin Filistin konusunda kamuoyunu yanılttığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haksız ithamlarda bulunduğunu gerekçe göstererek istifa etti.

2 Mayıs 2024 Perşembe 08:20 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nde 'Filistin' istifası
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31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Beykoz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Kazım Alpay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Alpay, partisinin Filistin konusunda kamuoyunu yanılttığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haksız ithamlarda bulunduğunu gerekçe göstererek partisinden ayrıldı.

Mustafa Kazım Alpay yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak hassasiyeti ve kırmızı çizgisi olan Kudüs ve Filistin meselesi hususunda Yeniden Refah Partisi'nin devletimize ve devletimizin dış politikalarına ilişkin tavrı, kullanmış olduğu suçlayıcı ve yıkıcı dil tüm kamuoyu vicdanında üzüntüye yol açmıştır. Ömrünü Filistin davasına adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve yönetimindeki hükümetimizin, Filistin'de yaşanan katliamların baş sorumlusu olarak gösterilmesini ve bundan siyaset üretmeye çalışılmasını kabul edebilmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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