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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Topluca AK Parti'ye katıldılar

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi Haliliye Kurucu İlçe Başkanı Seyid İbrahim Bahçe ve bir grup partili istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

19 Mart 2024 Salı 11:17 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Topluca AK Parti'ye katıldılar
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Şanlıurfa'da AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nde aday olan Kasım Gülpınar'a tepkiler devam ediyor. Gülpınar'ın YRP'den aday gösterilmesine tepki gösteren YRP Haliliye Kurucu İlçe Başkanı Seyid İbrahim Bahçe ve bir grup YRP'li partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Canpolat'ın seçim irtibat ofisinde yapılan katılım törenine TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat katıldı.

YRP KURUCU İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Haliliye Kurucu İlçe Başkanı Seyid İbrahim Bahçe ve arkadaşları YRP'den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

YRP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ taktı. Bozdağ "Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

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