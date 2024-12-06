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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor! Belediye Başkanı ve yardımcıları istifa kararı aldı

Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini bildirdi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 20:12 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor! Belediye Başkanı ve yardımcıları istifa kararı aldı
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Topal, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare yaptıklarını belirtti.

Topal, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür ile Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup, Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız kararı en ince ayrıntısına kadar düşünüp halkın görüşleriyle destekledik. Bu konuda bizlere destek veren, büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

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