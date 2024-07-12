Yeniden Refah Partisi'nden Başkan Erdoğan hakkında hadsiz sözler! Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi

Önceki gün Halk TV canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşırken skandal bir iddiada bulundu.

Aydal, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" gibi hadsiz sözler sarf etti. Aydal'a Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den tepki geldi.

"SİYASİ ALANI KİRLETEN HUKUK DIŞI SÖYLEMLER GEREKLİ CEVABI BULACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik siyasi nezaketten yoksun, çirkin ve temelsiz ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi mücadelesi ile geçen hayatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi başta olmak üzere, aziz milletimiz ile omuz omuza her türlü vesayete karşı cesur ve onurlu duruşu yakın tarihimizin kayıtlarındadır. Dünyanın ve bölgemizin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Demokratik rekabetin sınırlarını pervasızca çiğneyen, siyasi alanı kirleten hukuk dışı söylemler, milletimizin vicdanda ve derin irfanında da gerekli cevabı bulacaktır" dedi.

"ŞUURSUZLUK VE SAYGISIZLIK"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu belirtti.

Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."