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Politika

Yeniden Refah Partisi'nden Başkan Erdoğan'a Kuvvetü'l İslam Camisi talebi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıkılacağı belirtilen Kuvvetü'l İslam Camisi'ni ziyaret etmesini istedi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nden Başkan Erdoğan'a Kuvvetü'l İslam Camisi talebi
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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hindistan'da yaşanan olaylara değinerek, radikal Hinduların Müslümanlara karşı ikinci bir Endülüs faciasını yaşatmak istediğini söyledi.

Hindutva ideolojisinin, Hindistan'ın Müslüman nüfusunu hızla büyüyen ve ortadan kaldırılması gereken bir tehdit olarak gördüğünü anlatan Bekin, "1947'de yaşanan olayların benzeri yaşanmaktadır. Hindutva ideolojisi mensupları, Müslümanları aynen Endülüs örneğinde olduğu gibi Hindistan'dan atma planları yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağını hatırlattı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Delhi Türk Sultanlığı'nın kurucusu Kutbiddin Aybek tarafından yaptırılan Kuvvetü'l İslam Camisi'nin yıkılmak istendiğini ifade eden Bekin, "Kuvvetü'l İslam Camisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilme isteğinin ortaya konulması tüm dünya Müslümanları açısından büyük önem kesbetmektedir." diye konuştu.

Hindistan'da havaalanına yakın bir bölgede 7 caminin yıkıldığını anlatan Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvvetü'l İslam Camisi'ni ziyaret etmesi durumunda diğer camilere karşı da koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

Bekin, Hindistan'ın yeni bir Endülüs olmaması için dünya kamuoyunu hassas davranmaya, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm ilgili kuruluşları da gerekli önleyici tedbirleri almaya davet etti.

  • Kuvvetül İslam Camisi
  • Hindistan
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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