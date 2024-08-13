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Politika

Yeniden Refah'ın Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, istifa kararı aldı.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Yeniden Refah'ın Belediye Başkanı partisinden istifa etti
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31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah." dedi.

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