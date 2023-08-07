İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,001
  • EURO
    29,6799
  • ALTIN
    1678.84
  • BIST100
    7448.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yeniden Refah'tan fethin yıldönümünde ayin yapmak isteyen Fener Rum Patriği'ne tepki
Politika

Yeniden Refah'tan fethin yıldönümünde ayin yapmak isteyen Fener Rum Patriği'ne tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümünde, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğine tepki göstererek, bu isteğin tesadüf olamadığını söyledi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Yeniden Refah'tan fethin yıldönümünde ayin yapmak isteyen Fener Rum Patriği'ne tepki
ABONE OL

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü olan 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğinin bulunduğunu belirtti.

Bartholomeos'un, "tüm dünya Rumlarını temsilen" sözde "ekümenik" patrik olarak hareket etmesinin, Lozan Antlaşması'nın maddelerinin fiili ihlali olduğunu vurgulayan Bekin, Lozan Antlaşması gereği Rum Patrikhanesi'nin imtiyazlarının lağvedildiğini, sadece "başrahip" unvanının kullanılabilmesinin, Adalet Bakanlığı tarafından tescil edildiğini kaydetti.

Doğan Bekin, "Buna rağmen hala ısrarla 'ekümenik' sıfatının kullanılmaya çalışılması, her türlü izahtan varestedir. Sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un, Doğu Rum Kilisesinin ortaya koyduğu 'eşitler arasında birinci' değerlendirmesiyle 'ekümenik patrik' ve Fener Rum Patrikhanesinin de 'Ekümenlik Merkezi' olarak dünyadaki Ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görülmesi, başta Lozan Antlaşması olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulamadır." diye konuştu.

Bartholomeos'un "ekümenik" unvanının arka planının, iyi okunması gerektiğini dile getiren Bekin, Bartholomeos'un, 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapacak olmasının tesadüf olamayacağını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.