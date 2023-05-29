Yenilmez adam! 30 yıldır siyasete damga vuruyor

Başkan Erdoğan, yüzde 25 oyla İstanbul'a belediye başkanı seçildiği 1994'ten itibaren hiçbir seçimi kaybetmedi. Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan AK Parti, 2002'deki seçimlerde yüzde 34 oyla sandıktan birinci parti çıktı. "Muhtar bile olamaz" denilen Erdoğan, siyasi yasağının kalkmasının ardından başbakan oldu. İçeride vesayetle, dışarıda küresel güçlerle mücadele etti, geri adım atmadı. BM kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" diye haykırdı, mazlum milletlerin safında yer aldı. Davos'taki 'One Munite' çıkışıyla Türkiye ve dünya siyasetine kendi tarzını yerleştirdi. Siyaset kurumu üzerindeki her türlü vesayete son verdi. E- muhtıra, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık FETÖ kumpası, 15 Temmuz darbe girişimi... Hiçbiri yolundan alıkoyamadı. Milletle el ele verdi, tüm darbe girişimlerini akamete uğrattı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile tavizsiz mücadele etti. Bitmek bilmeyen enerjisiyle 1994'ten itibaren 5 yerel, 6 genel, 3 referandum, 3 cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.

2002'DE TEK BAŞINA İKTİDAR

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktı. Erdoğan, partinin 16 Ağustos 2001'deki ilk kongresinde genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlere katılan AK Parti, CHP dışındaki partilerin baraj altında kalması sonrası yüzde 34.29 oyla tek başına iktidar oldu. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili olamayan Erdoğan'ın yerine, 58. Hükümet, dönemin Kayseri Milletvekili Abdullah Gül Başbakanlığında kuruldu.

BAŞBAKAN OLDU

AK Parti'nin kazandığı seçimden 2 gün sonra, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Erdoğan'ı ziyaret etti. Ardından AK Parti, Erdoğan'ın yasağını kaldıran bir anayasa değişikliği paketi hazırladı. Değişiklik AK Parti ve CHP'nin oylarıyla 13 Aralık 2002'de Meclis'ten geçti ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etti. CHP yine destek verince Sezer ikinci kez kabul edilen değişikliği onaylamak zorunda kaldı. Böylece Erdoğan'ın milletvekili adayı olabilmesinin önündeki hukuki engel kaldırılmış oldu. Erdoğan, Siirt'teki ara seçimde milletvekili seçildi; ardından Başbakan oldu.

2007'DE YÜZDE 47 OY ALDI

Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 2004'te yapılan yerel seçimlerde de sandıktaki başarısını sürdürdü. Parti, oy oranını yüzde 42'ye yükselterek İstanbul, Ankara ve Adana gibi önemli şehirlerde belediye başkanlıklarını kazandı. 22 Temmuz 2007'de yapılan milletvekili genel seçimlerinde yüzde 46.58 oy oranıyla ikinci kez tek başına iktidara geldi. Bu seçimin hemen ardından 21 Ekim 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişiklik halkoyuna sunuldu. Halk yüzde 69 ile "Evet" dedi. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'nin oyları yüzde 39'a gerilese de birincilik unvanını korumayı ve büyükşehir belediyelerini elinde tutmayı başardı.

İLK KEZ HALK SEÇTİ: % 51.6

AK Parti, 12 Eylül 2010'da Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısını değiştiren, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getiren, askerlerin sivil mahkemede yargılanmalarını sağlayan ve daha birçok değişiklik içeren paketi gündeme getirdi. Yapılan referandumda paket yüzde 58 oyla kabul edildi. 12 Haziran 2011'de seçmen, bu kez milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. AK Parti yüzde 49.83 oy oranıyla yine tek başına iktidar oldu. AK Parti, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı kumpasının gölgesinde gidilen 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 45 oy alarak yine birinci çıktı. 2014'teki cumhurbaşkanı seçimi AK Parti için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde yüzde 51.65 oy alarak Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

16 NİSAN REFERANDUMU

AK Parti, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde 40.87 oy aldı. Bu oran AK Parti'nin tek başına hükümet kurmasına yetmedi. Kurulan seçim hükümetiyle 1 Kasım 2015'te yeniden seçime gidildi. AK Parti oyların yüzde 49.5'ini alarak yeniden tek başına iktidara geldi. Partili cumhurbaşkanlığını da içeren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı 16 Nisan referandumu Erdoğan'ın 13. seçim zaferi olarak kayıtlara geçti.

2 SANDIKTA DA KAZANDI

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Erdoğan'ın 14. seçim zaferi oldu. AK Parti, 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'le birinci parti olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59'unu alarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı ve seçimin galibi oldu.

SÖZÜ HEP SANDIKTA SÖYLEDİ

Erdoğan, 14 Mayıs'taki ilk tur öncesi "DEAŞ'ından PKK'sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik. Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik" dedi, dün bir kez daha sandıktan zaferle çıktı. Dünya basını girdiği tüm seçimleri nefesini tutup izledi. O millete güvendi, her seçimde tahminleri alt üst etti.

1994-Yüzde 25 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

2002-AK Parti'yi yüzde 34.29 oyla iktidara taşıdı.

2004-Yerel seçimlerde yüzde 42'lik oyla belediyelerde üstünlük sağladı.

2007-Yüzde 46.58 oyla ikinci kez iktidar oldu.

2007-Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, referandumda yüzde 69 oyla kabul edildi.

2009-Yerel seçimlerde yüzde 39'la yine galip çıktı.

2010-Anayasa referandumunda yüzde 58'lik destek buldu.

2011-Yüzde 49.83 oy alarak üçüncü kez iktidar oldu.

2014-Yerel seçimlerde milletin tercihi yüzde 45'le bir kez daha AK Parti oldu.

2014-Erdoğan, yüzde 51.65'le halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

2015/Haziran-Sandıktan yüzde 40.87 ile AK Parti birinci çıktı.

2015/Kasım-AK Parti yüzde 49.5'lik oy oranıyla tek başına iktidar oldu.

2017-Millet, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.41 "Evet" dedi.

2018-Erdoğan, yüzde 52.59 oy oranıyla ilk turda yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

AK Parti de yüzde 41.85'le seçimden birinci parti olarak çıktı.

2019-Yerel seçimlerde AK Parti yüzde 44.33 oy aldı.

2023-Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'taki 1. turunda yüzde 49.5 oy aldı.

2023-Seçimin dün gerçekleştirilen 2. turunda 52.14 oy aldı.

'SİYASİ HAYATI BİTTİ'MANŞETLERİ ATILDI

Başkan Erdoğan, 27 Mart 1994'teki yerel seçimlerde Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

"Refah Partisi, 28 Şubat post modern darbe sürecinde, 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetelerde "Siyasi hayatı bitti", "Muhtar bile olamaz" başlıkları atıldı. Erdoğan, 1999'da 4 ay Pınarhisar Cezaevi'nde kaldı.

Kapatılan Refah Partisi'nin devamı olduğu gerekçesiyle Fazilet Partisi de 2001 yılında kapatıldı. Genelenekçiler Saadet Partisi'ni, yenilikçiler ise Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'yi kurdu.