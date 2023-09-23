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Politika

Yenişehirlioğlu: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Daha yapacak çok işimiz var. Hiçbir alanda ve duraklamaya veya gerilemeye mahal vermeden doğru hedefler, kararlar ve adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız.' dedi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 01:14 - Güncelleme:
Yenişehirlioğlu: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız
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Yenişehirlioğlu, partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri buluşmasında, mayıs ayındaki seçimlerin ardından millete hizmet için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında hayata geçirebilecekleri projelere odaklandıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın kalkınmanın ve barışın da yüzyılı olacağını belirten Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı gücün de yüzyılıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım ve kazandığımız her başarı, ülkemizin gücüne güç katmaktadır ve biz buna şahitlik yapıyoruz. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak küresel düzeyde yükselişi ahenkli bir yönetimle ve daha da geliştirebileceğimiz altyapılarla sürdürülecektir. Daha yapacak çok işimiz var. Hiçbir alanda ve duraklamaya veya gerilemeye mahal vermeden doğru hedefler, kararlar ve adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız."

Bugün düzenlediği basın toplantısında sorulan soru üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM dışında kalmasıyla ilgili paylaştığı düşüncelerinin farklı algılandığını ve sözlerinin bağlamından kopartıldığını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanımızın evveliyattaki durumuyla bu mevzuyu birbirine karıştırmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Sözlerimin, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyelim de Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclise taşısın' mevzularına vardırılması trajikomiktir. Her akıl sahibi, her normal zeka seviyesindeki insan benim orada ne konuştuğumu çok net algılamıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta görüştüğü Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı yatırım için Türkiye'ye davet etmesine değinerek, Musk'ın Türkiye'de olası bir otomobil fabrikası yatırımı kararında Manisa'yı seçmesi için kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden destek istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da Manisa'nın bütün potansiyeliyle büyümek zorunda olduğuna dikkati çekerek, farklı siyasi düşüncelere sahip olsa da her Manisalının kente değer katmak için bir arada olması gerektiğini vurguladı.

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