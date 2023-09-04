Yenişehirlioğlu LGBT tehlikesine dikkati çekti: Propagandaları yasaklanmalı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 24 TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu.

Yenişehirlioğlu, LGBT tehlikesine dikkat çekerek, mahalle baskısı oluşturulduğunu ve LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu): Ben, LGBT konusunun giderek ciddi bir mahalle baskısına dönüştüğünü görenlerdenim. Bu durumun giderek normalleştiriliyor olmasını asla kabul edemeyiz.#AraftaSorular pic.twitter.com/9J45UKfFkp — 24 TV (@yirmidorttv) September 3, 2023

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

AK Partili Yenişehirlioğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar başıboş köpek, şehirlerde bu kadar çeteleşmiş olarak yaşayamazlar. Bunu, dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz" diyerek başıboş köpek sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

"SANATÇI KENDİ MİLLETİYLE BU KADAR KAVGALI OLUR MU?"

Bahadır Yenişehirlioğlu, uluslararası alanda ve yurtiçinde ödül törenlerini ideolojik mesaj alanlarına çeviren sanatçılara tepki gösterdi. AK Partili Yenişehirlioğlu, " Şunu çok net biliyoruz; eğer bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız ilk önce aile kurumuna saldırırsınız. Sanatçı denilen kişi kendi tarihiyle, kendi milletiyle bu kadar kavgalı olur mu? Bir İngiliz aydınında bunu göremezsiniz. Eleştirse bile İngiltere kralına küfür ettirmezler. Uluslararası bir ödül aldığında kendi memleketine, milletine karşı konuşma yapan dünyada hiçbir sanatçı görmedim. Mesela, İngiliz bir aktör ödül aldığı zaman İngiltere'ye sövmemiştir." diye konuştu.