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Politika

Yerel seçimler öncesi AK Parti'den ''ittifak'' açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 31 Mart yerel seçimleri MHP ile yapılması planlanan ittifak sorusu üzerine, “Bu ittifakın anlayışı görevin kimde olduğuna bakmadan hizmet etmeyi bize söyler. Bu ittifak bizim açımızdan son derece değerli ve önemlidir. Bir anlayış ve değerledir. Yani biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz. Biz değerler üzerinde bir araya gelen bir ittifakız” dedi.

IHA30 Kasım 2023 Perşembe 07:30 - Güncelleme:
Yerel seçimler öncesi AK Parti'den ''ittifak'' açıklaması
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Yaklaşan yerel seçimler öncesinde il teşkilatları ile istişare toplantısı gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karabük'te parti mensuplarıyla bir araya geldi.

Gençlik Merkezinde partililer ile istişare toplantısı katılmak üzere Karabük'e gelen Kandemir, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen teşkilat kademesi tarafından karşılandı.

Partililerle gerçekleşen istişare toplantısı öncesi basına açık bölümde konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti siyasetinin, millete hizmeti esas alan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Yaklaşan yerel seçimlerde ellerinden gelen gayreti koyarak, projelerle, heyecanla milletin huzuruna bir kere daha çıkacaklarını anımsatan Kandemir, "Cumhur İttifakı olarak bu anlayışa uygun bir şekilde siyaset yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah 15 Temmuz'daki bu birlikteliği memlekete, millete dair olan heyecanımızı çok daha ileriye taşıyacağız. İnşallah teşkilatlarımızın kendi içerisindeki birlik ve beraberliğiyle bu hizmet etme yarışında milletimiz teveccüh gösterirse yerelde de inşallah bayrağı daha yukarılara taşımayı arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Bugün şöyle ilçelerimizde ilimizde teşkilatımızda, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizde hasbihal edecek, değerlendirmemizi yapacak, yol haritamızı çıkartacağız" dedi.

"KOLTUK PAZARLIKLARI YAPAN BİR İTTİFAK DEĞİLİZ"

31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP ile ittifak konusunda gelişme olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Kardemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiğini hatırlatarak, değerlendirmelerini yaptıktan sonra kendilerinin de paylaşacaklarını söyledi.

Kandemir, "Ama şu ifade etmek isteriz ve altını çizeriz, bu ittifakın anlayışı görevin kimde olduğuna bakmadan hizmet etmeyi bize söyler. Dolayısıyla bir hiçbir ilimizde bakmıyoruz. Bu ittifak bizim açımızdan son derece değerli ve önemlidir. Bir anlayış ve değerler birlikteliğidir. Yani biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz. Biz değerler üzerinde bir araya gelen bir ittifakız. Bu ittifakın ruhu sadece genel seçimler değil, yerel seçimlerde de muhafaza olacaktır, derinleşecektir, biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla yani ne olursa olsun, hangi sonuç çıkarsa çıksın bizim arkadaşlarımız, teşkilatlarımız bu değer birlikteliği anlayışını güçlendirecek siyaseti yapmaya devam edecekler. Söylemlerimizi, duruşumuzu, projelerimizi aktarırken bu anlayış üzerine siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli buluyoruz. Son derece önemli görüyoruz. Biz bunu hizmet yarışı olarak görüyoruz." diye kaydetti.

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