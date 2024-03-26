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Politika

Yerel seçimlere 4 gün kaldı! Liderler nerede oy kullanacak?

Yerel seçimlere artık çok az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'da kullanacak. Peki diğer parti liderleri oylarını nerede kullanacak? Detaylar haberimizde...

26 Mart 2024 Salı 23:29 - Güncelleme:
Yerel seçimlere 4 gün kaldı! Liderler nerede oy kullanacak?
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Türkiye yerel seçimleri bekliyor. Seçimde liderlerin oy kullanacakları adresler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'un Fatih ilçesinde sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da oy kullanacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu defa Ankara'da olacak olan Akşener, Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

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