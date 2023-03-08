Yeşil ışık yaktılar! Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak "Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek sinyali Ocak ayında HDP'nin kendi adayını çıkaracağını açıklayan Buldan, dünkü konuşmasında ise bu kararın yeniden gözden geçirileceğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Altılı Masa liderlerinden dikkat çeken HDP açıklamaları geldi.

AKŞENER: CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR

Önceki akşam Habertürk yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın HDP-Altılı Masa ilişkisini sorması üzerine ittifak ortakları CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti.

SAADET PARTİSİ SÖZCÜSÜ AYDIN: ELBETTE ZİYARET EDEBİLİR

Akşener'in açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği adreslerden birinin de HDP olduğunu söyleyen Aydın, şöyle konuştu: Sayın Kılıçdaroğlu her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bütün partilerle temas kurmasının ve oy istemesinin hem hakkı hem de sorumluluğu olduğunu söyledi. Davutoğlu, "HDP, meşru bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanı, herkesten oy istemek durumundadır. Herkesle temas kurabilir." dedi.

GÜRSEL TEKİN'DEN 'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM' MESAJI

Geçtiğimiz aylarda "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yaptığı açıklamada "Sözlerimin arkasındayım. HDP'ye bakanlık verilebilir. " dedi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da "HDP seçmeni dahil olmak üzere, bütün seçmene elimizi uzatmalıyız" açıklamasında bulundu.