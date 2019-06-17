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Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Binali Yıldırım soruları yanıtlıyor.

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CHP'li İmamoğlu ile gerçekleştirdiği ortak canlı yayınla ilgili konuşan Yıldırım, "Başkanımız ile yayın sonrası konuştuk, "Hayırlı Olsun" dedi. Yayının seçmeni nasıl etkilediğini Pazar günü göreceğiz." dedi.

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

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