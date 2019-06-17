CHP'li İmamoğlu ile gerçekleştirdiği ortak canlı yayınla ilgili konuşan Yıldırım, "Başkanımız ile yayın sonrası konuştuk, "Hayırlı Olsun" dedi. Yayının seçmeni nasıl etkilediğini Pazar günü göreceğiz." dedi.