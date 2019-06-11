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Yıldırım: Bahçeli Cumhur İttifakı için çalışıyor, diğer konular ittifaka zarar veremez

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'Bahçeli mitili İstanbul'a attı. Cumhur İttifakı için çalışmaya devam ediyor. Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez' dedi.

  • İHA
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet  Bahçeli'nin twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Sayın bahçeli mitili istanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" ifadelerini kullandı.
 
Yıldırım, Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu.

Yıldırım ve İmamoğlu´nun ortak canlı yayının tarihi ve sunucusu belli oldu

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