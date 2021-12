Yıldırım: Siyasette de iletişimin yeni yolu 'interaktif iletişim'

DHA 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:16

AK Parti genel merkezinde 'Tanıtım ve Medya Başkanları Eğitim Kampı' düzenlendi. Programın açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve 81 ilden tanıtım ve medya başkanları katıldı. Burada konuşan Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin ufukta görünmeye başladığını belirterek, "2023 Haziran'da yapılacak seçimlerde bugüne kadar nasıl netice aldıysak bunda da netice almasını başaracağız. Tanıtım ve medya başkanlığının hem genel merkezde hem de illerde çok önemli görevi ve vazifesi olduğunu hepimiz biliyoruz görüyoruz. Bu bugüne kadar hep böyleydi ama bu seçimlerde özellikle kampanyanın, propagandanın değişmiş olmasıyla birlikte, tanıtım ve medya başkanlığı birimi, seçime giderken birimlerimiz içinde en önemli birim haline geldi. Neredeyse 540 güne yakın süreç kaldı. Bu 540 günlük süreci, her anı, her dakikası, her saniyesini partimizin başarını, liderimizin başarısını daha öteye nasıl götürüm diye düşünerek geçireceğinizden hiç şüphem yok" diye konuştu.

YILDIRIM: SİYASETTE DE İLETİŞİMİN YOLU DEĞİŞTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ise siyasette geleneksel iletişim yolları olduğunu belirterek, "Bugün de en etkili iletişim, yüz yüze iletişim. Yüz yüze iletişimin yerini tutacak hiçbir şey kısa zamanda da uzun zamanda da yok. Ama 84 milyon insanımız var. Yetişkin olarak kabul ettiklerimizi düşünelim, 60 milyon insanla yüz yüze görüşme şansınız yok. Orada da teknoloji imdadınıza yetişiyor. Bunların ortaya koyduğu faydalar dolayısıyla siyasette de iletişimin yolu değişti. İnteraktif iletişim. Önceden gidiyorduk, vatandaşlarla konuşuyorduk. Biz de bir süre yaptık. Birtakım vaatler veriyorsunuz, müjdeler veriyorsun. Kalkıp geliyorsun, onun dönüşümü hakkında bilginiz yok. Bir gün sonra gazeteler biraz yazıyor ya da yazmıyor veya çarpıtarak veriyor. O şekilde bilgileniyoruz. Hitap ettiğimiz hedef kitle anında bize bir şey söyleyemiyor. Bugün artık iletişimde anlık etkileşim var. Siz bir şey söylüyorsunuz, anında sizin o söylediğinizin karşısında binlerce insan cevap veriyor" dedi.

'SOSYAL MEDYADA İLK ATIŞI YAPAN KAZANIYOR'

Sosyal medyanın yoğun kullanılmasıyla birtakım sorunların da ortaya çıktığını vurgulayan Yıldırım, "Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Sanal alem, yalan alem değildir. Prensip olarak gerçek hayatta herhangi bir eylem suç teşkil ediyorsa, hukuksuzsa, sosyal medyada da sanal alemde de suçtur. Bunu bir kere kafamıza koyacağız. 'Siyaset uğruna her şey mubahtır' anlayışı bizim anlayışımız olmaz. Hem sosyal medyayı etkin şekilde kullanacağız, hem de etik değerleri asla ve asla aşındırmayacağız. Bir insan veya 10 insan kazanayım derken bin tane insanın kaybetme, onların hakkını gasbetme, mağdur etme gibi konumda olmayız. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyor. Basıyorlar yalanı. Sosyal medyada ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım yapın hiçbir faydası yok. İş saniyelerle oluyor. Düzeltme hak getire. Düzeltmenin oluşturacağı etki ile ilk paylaşımın arasındaki etki uçurum. İlk akılda kalan neyse, onunla gidiyor. Düzeltme belki yüzde 5'ini onarmış oluyor. Hasar büyük oranda kalıcı hale geliyor. Burada iyi bir şey var, çok fazla konu gündem olduğu için bunların sürekli yenilenmesi gerekiyor. Hiçbir hasar geleneksel medyada karşılaştığınız iftira, yalan kadar etkili olmuyor. Etki süresi bir araştırmaya göre 8 dakika, 17 dakika. Bu süre daha da düşüyor. Çünkü çok kullanım var. Sürekli bilgi bombardımanı var. Gündem sürekli sürekli değişiyor" ifadelerini kullandı.

'10 BİN BEĞENİ ALDIM' DİYEN HAVALARA ZIPLIYOR'

Sosyal medyayı ilk kullanan partilerden biri olduklarını söyleyen Yıldırım, "Bundan sonraki süreçte sosyal medya iletişimini yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yoğun kullanım için organize olmak gerekiyor. İşte burada da tanıtım medya başkanlığına büyük görev geliyor. '10 bin beğeni aldım' diyen havalara zıplıyor. Bu kadar milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının 10 binlerle, 100 binlerle değil, milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım. Bu gayet mümkün. Yeter ki bu ağı, ortak bilinci geliştirelim" dedi.

İki gün devam edecek kampta, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da ders verecek.